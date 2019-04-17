2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, "Babam, evladını sever gibi köy enstitülerini severdi." dedi.

İnönü Vakfınca, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 79'ncu yıl dönümü dolayısıyla Pembe Köşk'te etkinlik düzenlendi.

Köy Enstitülerinden mezunların katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Toker, çocukluğuna ve Hasanoğlan Köy Enstitüsüne ilişkin anılarını aktardı.

Özden Toker, çocukluğunda babası İsmet İnönü ile beraber sık sık Hasanoğlan Köy Enstitüsüne gittiklerini belirterek, "Babam, evladını sever gibi köy enstitülerini severdi. Onun için her zaman 'Burası sizin eviniz' derdi." ifadesini kullandı.

Toker, Pembe Köşk'ün kapılarının köy enstitüleri mezunlarına her zaman açık olduğunu da söyledi.

Gönen Köy Enstitüsünden emekli eğitimci Mehmet Ayhan da kişiliğinin gelişmesinde enstitünün büyük katkısı olduğunu ifade ederek, bu kurumlara verdiği destekten dolayı İsmet İnönü'ye saygı borçlu olduklarını dile getirdi.

Ayhan, Özlem Toker'in köy enstitüsülerine yakınlık göstermesi dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, etkinliği Pembe Köşk'te düzenledikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Mehmet Ayhan, Frederic Chopin ve Ludwig Van Beethoven'ın birer eserini piyanoyla seslendirdi.

Köy enstitüsü kökenli bazı eğitimciler de enstitünün simgesi olarak nitelendirdikleri

mandolinle konuklara şarkılar çaldı.

Etkinliğe, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de katıldı.