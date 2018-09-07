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Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Sinop'ta yaklaşık 11 ay önce faaliyete geçen ve ürettiği tekstil ürünlerini farklı ülkelere ihraç eden bir firma fabrikasında çalıştırılacak işçi bulamamanın sıkıntısını yaşıyor

07.09.2018 - 12:23 | Güncelleme: AA

Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan ve 500 kişi kapasiteli, uluslararası iki giyim markası için üretim yapan fabrikada işler 152 işçi ile yetiştirilmeye çalışılıyor.

Şirket Yöneticisi Yavuz Kurutaş, AA muhabirine, ülke olarak ekonomik açıdan çeşitli saldırılara maruz kalınan bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve gelecekle ilgili kaygı duymadıklarını anlatan Kurutaş, "Ancak bu süreçte sadece biz yatırımcılar değil, çalışanlar da elini taşın altına koymalılar." dedi.

"MAALESEF İŞÇİ SIKINTIMIZ VAR"

Sinop'ta kurdukları fabrikada üretim yaparak hem ülke ekonomisine katma değer hem de istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Kurutaş, ancak işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Fabrikaya işçi bulabilmek için artık insanların ayaklarına kadar gitmeye başladıklarını anlatan Kurutaş, şunları dile getirdi:

"Fabrikamız 500 kişi istihdam edilecek şekilde kuruldu. Ancak biz şu an sadece 152 işçimiz ile ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef işçi sıkıntımız var. İşçi bulma ilanlarımızdan ve İŞKUR'a yaptığımız başvurulardan istenilen sonucu alamadık. Artık köy köy, belde belde gezerek insanlara iş teklif ediyoruz. Onların ayaklarına giderek ikna etmeye çalışıyoruz."

"NE KADAR İŞÇİ O KADAR İHRACAT"

Kurutaş, ihracat miktarını artırmaları için işçi açıklarını kapatmaları gerektiğine işaret ederek, çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.

İşçi sayısının artmasının, beraberinde ihracatın da artmasını sağlayacağına dikkati çeken Kurutaş, şunları kaydetti:

"Yani ne kadar işçi o kadar ihracat. Konuştuğumuz bazı kişilerde sektöre karşı güvensizlik hissettik. Kötü tecrübe yaşayanlar olmuş. Biz onlara kendimizi anlatıyoruz, maddi ve manevi haklarını ortaya koyuyoruz. İkna çabamız oluyor. Bazıları ise açıkça söylemek gerekirse işi beğenmiyor. Daha kolay olsun, parası çok olsun mantığı hakim."

 

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Yorumlar 8
  • Misafir 2 dakika önce
    sinop çok pahalı bir şehir .
  • Misafir 10 dakika önce
    kardeşim siz neyin derdindesiniz anlamadım gayesi evine çocuğuna ailesine para götürmek olan zaten gider çalışır beleş para arayanlarda işvarda biz çalışmadık tripleri atar
  • Misafir 11 dakika önce
    İş kanununa göre çalıştırsa ücrettede tatmin edici davranmış olsa elini sallasa işçi bulur ama bunların derdi işçi bulmak değil köle bulmak
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