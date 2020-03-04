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Köy köy gezip çocuklara pizza tattırıyor - AĞRI



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ağrı hayırsever Cafer Canşi- Köy çocuklarına pizza ikramı- Çocukların pizza ile tanışması- Pizzayla tanışan çocukların sevinci

Köy köy gezip çocuklara pizza tattırıyor- Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, kentin zorlu köy yollarını aşarak çocuklara pizza ikram ediyorAĞRI (AA) - Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, gittiği kentin en ücra köylerindeki çocuklara pizza tattırıyor.Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği yörede daha önce hayırseverlerin de desteğiyle köy çocuklarına yönelik kışlık ve giysi ayakkabı yardımında bulunan Canşi, bu kez de farklı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.Canşi, bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle aldığı pizzaları, zorlu yolları aşarak ulaştığı köy okullarındaki çocuklara tattırdı. Aralarında ilk kez pizza yiyenlerin de bulunduğu çocuklar büyük sevinç yaşadı.Kampanya kapsamında bine yakın çocuğa pizza ikram edildiği bildirildi.