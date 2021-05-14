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HaberlerGündem3. SayfaKöy meydanındaki ölümde korkunç gerçek! - Haberler
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1 çocuk annesi Aysel'in ölümünde korkunç gerçek!

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 1 çocuk annesi Aysel Atalay'ın (33),eşi Oktay Atalay ile kayınbiraderi Emre Atalay'ın kavgasını ayırmak isterken av tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Korkunç olayda gözaltına alınan 2 kardeş ise serbest bırakıldı

Köy meydanındaki ölümde korkunç gerçek! - Haberler
Köy meydanındaki ölümde korkunç gerçek!
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DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Husumetli olan Oktay ile Emre Atalay kardeşler arasında köy meydanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavga sırasında Emre Atalay, yanında getirdiği av tüfeği ile ağabeyinin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede tüfek ateş aldı, saçmalarla Aysel Atalay yaralandı.

Genç kadın ambulansla önce Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aysel Atalay, yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından Oktay Atalay ile kardeşi Emre Atalay gözaltına alındı.

Kavgaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Aysel Atalay´ın kavga eden eşi ile kayınbiraderinin arasına girdiği, silahın kazara ateş alması sonucu vurulduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aysel Atalay'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesinin anne ve babasının isteği üzerine yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada Atalay kardeşler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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