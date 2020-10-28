Köy muhtarı öğrenciler için taziyeevini sınıfa dönüştürdü

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yardımcı olmak isteyen Akdeniz, bu kapsamda köydeki taziyeevini çocukların derslerini takip edebilecekleri mekana dönüştürmeye karar verdi.

Kaymakam ve köylülerden de destek alan Akdeniz, taziyeevine internet bağlattı, masaları da sosyal mesafe kurallarına uygun düzenleyerek sınıfa dönüştürdü.

Yüz yüze eğitime başlayamayan sınıflarla haftanın belirli günlerinde EBA TV'den eğitim alan öğrencilere yardımcı olan Akdeniz, çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmaması için tedbirleri de titizlikle uyguluyor.

- "Katkı sunanlara teşekkür ederim"

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ertuğrul Avcı, AA muhabirine, tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgının birçok alanda olduğu gibi eğitimde de aksamalara neden olduğunu söyledi.

Bu süreçte kendilerine destek olan, EBA sınıfı açmak isteyen, bilgisayar ve tablet gönderen duyarlı kişilerin de olduğunu anlatan Avcı, şunları belirtti:

"Bu örneklerden birini ilçemize bağlı Onpınar köyünde yaşadık. Muhtarımız bize geldi ve hayırsever vatandaşlarımızın köy çocuklarına tablet yardımı yaptığını söyledi. Çocukların evlerinde internet olmadığını, bu nedenle taziyeevine internet bağlayarak bir sınıf açmak istediklerini iletti. Ben de kendilerine destek verdim ve şu anda Onpınar köyümüzde öğrencilerimiz taziyeevinde oluşturulan sınıftan istifade ediyor. Buna katkı sunan başta köy muhtarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Çocuklarımız güvenli ortamda derslerini takip ediyor"

Muhtar Akdeniz ise kaymakam ve köylülerin katkısıyla taziyeevine internet erişimini sağlayarak öğrencilerin derslerine devam etmelerine katkı sunduklarını aktardı.

İyi eğitim alan çocukların ülkenin geleceğini kurtaracağına inandıklarını, bu nedenle eğitime önem verdiklerini vurgulayan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Çocukların rahat bir ortamda EBA TV'de eğitim almaları için taziyeevini sınıfa dönüştürdük. Çocuklarımızı salgından korumak için Kovid-19 tedbirlerini titizlikle uyguluyoruz. Köyde genellikle maddi durumu iyi olmayan aileler oturuyor. Bu nedenle her öğrencinin internete ulaşma imkanı yok. Derslerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitim sürecinde taziyeevine internet bağlattık. EBA TV'ye bağlanmaya gelen çocuklarımız gün boyunca derslerine sosyal mesafe kurallarına uyarak sessiz bir ortamda devam ediyor."

Projeyi başlatırken Kaymakam ve Belediye Başkanı Avcı'nın kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Akdeniz, "Öğrencilerimiz ders saatlerinde taziyeevine geliyorlar. Burada sosyal mesafeye göre düzenlediğimiz masaralarda derse bağlanıyorlar. Öğrencilerimiz için güzel bir imkan oldu. Evlerinde ders çalışma ortamı bulamayan öğrenciler buraya gelip daha rahat ortamda ödev yapıyor." dedi.

Muş Sağlık Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berfin Çetin de "Muhtarımız ve köy halkı bizim daha iyi koşullarda derslerimize devam etmemiz için taziyeevine internet bağladı. Bu şekilde hem okul ortamında bir araya geliyoruz hem de EBA destek noktası gibi kullanıyoruz. Sürekli kesintisiz olarak internete girebiliyoruz. Derslerimizde bize çok yardımcı oluyor." diye konuştu.