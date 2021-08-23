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Haberler Gündem 3. Sayfa Köy muhtarının tartışmasında cinayet
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Köy muhtarının tartışması kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Kars Akyaka’da, muhtar ile bir köylü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

Köy muhtarının tartışmasında cinayet
Köy muhtarının tartışmasında cinayet
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İHA

Kars'ın Akyaka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde muhtar G.E. ile köylülerden F.Ç. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada G.E., B.A. ve F.Ç. silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ise, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan B.A., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar G.E. ve F.Ç. ise Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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