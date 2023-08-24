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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da maç kavgası: Tribünler sahaya indi! - Güncel haberler

        Bolu'daki köy turnuvası maçında ortalık karıştı, saha ringe döndü

        Bolu'da, 48 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri arasında oynanan maçta ortalık karıştı. Sahada 2 takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Kavgaya tribünden atlayan taraftarlar da katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:06
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        Köy turnuvası maçında ortalık karıştı
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        Bolu'da düzenlenen futbol turnuvasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri arasında oynanan maçta, sahada 2 takımın oyuncuları kavga etti. Tribünden atlayan taraftarların da katıldığı kavga, kameraya yansıdı.

        Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 48 köyün katıldığı futbol turnuvası 5 gün önce başladı.

        Elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağı turnuvada dün akşam, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan futbol sahasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri karşı karşıya geldi.

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        Yenicepınar maçı 2-1 önde sürdürdüğü sırada, bir pozisyon sonrası iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

        Kavgaya tribünden sahaya atlayan taraftarlar da katıldı. Polisin ve diğer taraftarların araya girmesiyle saha içindeki kavga sonlandırıldı.

        Kavga saha dışında da devam etti. Maçı izlemeye gelen iki köyün sakinleri birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir taraftar, otomobilin üzerine çıkıp kavga eden grubun arasına yüz üstü atladı.

        Kavga, polisin ve diğer vatandaşların müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #Bolu Haberleri
        #köy futbol turnuvası
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