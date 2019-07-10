Köy yolları 2023'e kadar 148 bin kilometreye çıkarılacak

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023'te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlenen bilgilere göre, gelecek 5 yıllık dönemde kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskanı ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES, büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise KIRDES kapsamında, köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacak.

Kırsal alanda yerleri kamulaştırılanlar öncelikli olmak üzere, çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yeniden yerleşim ve iskan faaliyetleri kapsamında can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların yerine, köyün yanında veya belirlenecek alanlarda uygun yapılar yapılacak.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD) ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları (KKYDP) kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik destekler sürdürülecek.

Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasite geliştirilecek. Bu kapsamda, kadınlara, genç çiftçilere ve bunun gibi gruplara pozitif ayrımcılık yapılacak ve üretici örgütlerinin sosyal dayanışma, iş birliği, eğitim ve finansman konularında öncü kurumlar olması sağlanacak. Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde yoksullukla mücadele çalışmaları, üretim ve istihdam odaklı sürdürülecek.

Yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerde engelli, yoksul ve yaşlı fertlerin yaşadığı haneler ile mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelere öncelik verilecek.

Veri temelli kırsal politika yaklaşımının güçlendirilmesine yönelik kırsal istatistikler idari değişikliklerden etkilenmeyecek yöntemlerle hesaplanacak, kırsal alan tanımı revize edilecek, temel nitelikteki kırsal verilerin kır-kent ve il/ilçe bazında yayımlanması ve köy envanterinin güncellenmesi sağlanacak.

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, KÖYDES ve KIRDES kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023'te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması planlanıyor.