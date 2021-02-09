Köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede 6 günlük çalışmayla kapalı olan alternatif yolların tamamını ulaşıma açtı.

Köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
AA

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda 6 gündür zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, 2 ekip çalışmasıyla yolları yeniden ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışma sonrası alternatif yolu da açarak, vatandaşların ulaşımına büyük kolaylık sağladı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadelenin son güzergahı olan Üçevler grup köy yolunun Derecik, Ilıca grup köy yolundaki 6 günlük çalışmanın neticesinde alternatif yolu da ulaşıma açtıklarını söyledi.

"Yer yer 6-7 metreyi kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık”Üçevler grup köy yolu güzergahında 9 köy, 22 mezra bulunduğunu kaydeden Yentür, şunları kaydetti:

“Bu bölge Güneydeki 3 tane köyümüzün kışın yaşam olmadığı köylerdir. Onun dışındaki bütün köylerimizin, mezralarımızın köy içleri ve genişletmeleri dahil olmak üzere yollarımızı açmış bulunmaktayız. Coğrafyanın zor olmasından dolayı özellikle Derecik, Ilıca grup köy yolunun 10 kilometrelik kısmı çok büyük bir zorlukla açıldı. Yer yer 6-7 metreyi kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımıza daha önceden Kulp yolu üzerinden vermiş olduğumuz Kayalısu, Alaniçi, Üçevler, Ağıllı grup köy yolundan geçit vermiştik. Tabi vatandaşlarımız buradan geçince Ağıllı’ya gelebilmeleri için yaklaşık 80 kilometre yol kat etmeleri gerekiyor. Derecik, Ilıca grubundan gidince de 25 kilometrelik bir yol oluyor. Bu anlamda Ilıca’nın yol açımını da tamamlayarak, yaşamın olduğu açılmamış bir köy ve mezra yolumuz kalmadı. Emek veren çalışanlarımıza ve bu emeğin bize hazırlanmasında sebebiyet veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.”.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME