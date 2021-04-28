İHA

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan köy çeşmesinde su patlağı tamirini yaptığı sırada, gördükleri karşısında adeta şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yılmaz'ın haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede incelemelerde bulundu.

Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.