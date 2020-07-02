Köydeki çocuklar farklı spor branşlarıyla tanışıyor - DİYARBAKIR

AA

Proje kapsamında köylerdeki çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ile Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, çocukları spor ile tanıştırmak amacıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uyarak köy köy dolaşıyor.Dernek üyeleri, 20 köyde 500 çocukla oluşturdukları sahada Voleybol oynadı, çocuklara uzun atlama, gülle atma öğretti ve top, forma, şort ve hediyeler verdi.Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çocukları sporla buluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, şunları belirtti:"Köylerde voleybol sahasını kuruyoruz. Bu konuda Türkiye Voleybol Federasyonu da bize destek oluyor, sağ olsunlar. Atletizm çocuk oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Köyün en hızlısını, en güçlüsünü, en uzun atlayanını eğelenceli bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Çocuk atletizm parkurları yapıyoruz. Çocuklar bu tür etkinliklere alışkınlık değiller. Yüreğimizdeki sevgimizi çocuklara hissettirmeye çalışıyoruz. Onlardan da o karşılığı alıyoruz. 40 derece sıcaklıkta birlikte etkinlikler yaparak mutlu olmaya çalışıyoruz."- "Devlet olarak biz burdayız diyoruz"Faaliyetler ile çocukların özgüveninin de arttığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:"Kim o çocukların hayatına dokunmaya çalışırsa, onlarındır. O yüzden biz dokunmaya çalışıyoruz, onlarla olmaya çalışıyoruz. 'Devlet olarak biz burdayız.' diyoruz. Köye girişimizde çocuklar bizi sabırsızlıkla bekliyor. İçlerinde utangaç olanları var. Bir süre sonra oyunlarla bizimle kaynaşıyorlar. Çünkü oyun insanın doğasında bu kaynaşmayı yaratıyor. Onlar da mutlu oluyor, amacımız da onları mutlu etmek."- "Bir köyde çocuklar 30 metreyi 5 saniyede koştu"Çetin, proje kapsamında yeni yetenekler keşfettiklerine işaret ederek, "Bir köyde çocuklar 30 metreyi 5 saniyede koştu. Biz çocukları o seviyeye getirmek için bir yıl antreman yaptırırız. O çocuklarda bu cevheri gördüm. Onları Diyarbakır'a çağıracağız. Oyunları oynarken çocukları da aynı zamanda gözlemliyoruz. Yetenekli olan çocukları ülkemiz kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.- Çocuklar çok mutluÇocuklardan Elif Çiftçi, proje ile mutlu olduklarını belirterek, "Ağabeyler gelip bize oyun oynattılar, eğlendirdiler. Onlarla çok güzel vakit geçirdik." dedi.Muhammed Mustafa Altıner de spor faaliyetlerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.- "Tüm çocukların böyle eğlenmesini istiyoruz"Hızırilyas Mahalle Muhtarı Cengiz Bayhan da Gençlik Spor İl Müdürlüğünün çocukları eğlendirdiğini söyleyerek, "Bu etkinlikleri başka köylerde de yapacaklar. Tüm çocukların böyle eğlenmesini istiyoruz." sözlerine yer verdi.