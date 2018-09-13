Düzce'de 7 köyün çocuklarının taşımalı eğitim gördüğü Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu, idarecisinden öğretmenine, muhtarından köy halkına kadar herkesin verdiği emekle ilk ders ziline hazır hale getirildi.

AA'nın haberine göre; Merkeze bağlı Gümüşpınar köyünde bulunan ve Gümüşpınar, Muncurlu, Musababa, Altınpınar, Hacıaliler, Yeşilçimen ile Gündolaması köyündeki 240 öğrencinin eğitim gördüğü Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu, okul müdürü Mehmet Uçar öncülüğünde örnek bir çalışmaya sahne oluyor.

Öğretmenlerle okuldaki eksiklikleri tespit eden Uçar, bu eksiklikleri köy halkının da yardımıyla gidermek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 hafta süren çalışmada öğretmenler, muhtar ve köy halkının iş birliğiyle okulun bahçe düzenlemesi yapıldı, 4 sınıfı boyandı ve tadilat işleri tamamlanarak eğitime hazır hale getirdi.

Okulda görev yapan kadın öğretmenlere ise temizlik görevi düştü. Camları, masa, sandalye ve duvarları titizlikle silen ve süsleyen kadın öğretmenler, öğrencilerin temiz ve güzel dersliklerde bir yıl geçirmeleri için çaba harcadı.

"DEVLETİMİZİN BİZE KATKISI ÇOK FAKAT HER ŞEYİ DE DEVLETTEN BEKLEMİYORUZ"

Okul müdürü Mehmet Uçar, okulların başlamasına kısa bir süre kaldığını ve eksiklikler konusunda öğretmen ve köylülerle bir araya gelip neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmada öğretmen ve köylülerin büyük fedakarlıklar yaptığına değinen Uçar, "Öğretmen arkadaşlarımız, köylümüz, velilerimizle beraber yeni eğitim-öğretim yılına okulumuzu hazırlıyoruz. Okulumuzda eksiği olan sınıflarımızın, kötü görünenlerin eksikliklerini arkadaşlarla beraber gideriyoruz. Badana-boya yapıyoruz. Bunun dışında fayanslarımızda eksik olan yerler vardı, onları hallettik. Bahçe düzenimizi sağladık, bunun dışında eksikliklerimiz yok" dedi.

Birlik olunduğunda işlerin kolayca halledildiğine işaret eden Uçar, şöyle konuştu: "Yapılan şeyler tek başımıza yapılacak şeyler değildi, devletimizin bize katkısı çok fakat her şeyi de devletten beklemiyoruz. Burada köy muhtarımız, okul aile birliği başkanımız, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz bize yardımcı olmasalar, zaten bu güzel okul ortamı ortaya çıkmazdı. Hepsi bize yardımcı oluyorlar, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZ BOYALARINI YAPIYOR"

Gümüşpınar Köyü Muhtarı Hasan Altun ise okulda eğitime başlanmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anlatarak, şunları söyledi: "Okul açılalı 4 yıl oldu, 4 yıldan beri biz bu okulla mücadele ediyoruz ve güzel oluyor. Müdürümüz eksikliklerini söylüyor, biz de elimizden geldiği şekilde karşılamaya çalışıyoruz. İnşaattan anlayan bir insanım, kalebodur sökülüyor, onu yapıyorum. Boyayı arkadaşlar yapıyor, böyle gidiyoruz. Okulun ilk başta bahçe düzenlemesini yaptık, fidan dikimi yaptık. Orman İşletme Müdürlüğü arka bahçedeki peyzaj çalışmasını yaptı. Okulumuz şu anki konumuna ulaştı. Okul içerisinde bölüm bölüm boya çalışmaları devam ediyor, sökülen kalebodurların tamirini yaptık, bilhassa kendimiz yapıyoruz, işten anladığımız için. Öğretmen arkadaşlarımız boyalarını yapıyor."

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ"

Okulda boya yapan sınıf öğretmeni Yavuz Laçin de Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan meslektaşlarının kendilerinden daha zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Şu an onlar bizden daha zor işler yapıyorlardır. Biz de elimizden geldiğince toplumumuza, gittiğimiz yere faydalı olmaya çalışıyoruz, bunu gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Çocuklarımız bizim en büyük yatırımımız, en büyük geleceğimiz, her şey onlar için." diye konuştu.