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        Tunceli'de köylüler geleneksel lezzet "orcik"in yapımına başladı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı. Yapımı zor ve yorucu olan Çemişgezek orciğinde hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:42
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        Köylüler "orcik" yapımına başladı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı.

        Çemişgezek'te bazı vatandaşlar, yıllardır ceviz ve üzümden orcik yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Günün belirli zamanlarında bahçelerin yolunu tutan üreticiler, hasat ettikleri ceviz ve üzümleri kovalarla evlerine taşıyor.

        Cevizleri taşlarla kırıp içini çıkaran, üzümleri temizleyerek kazanlarda kaynatan köylüler, daha sonra tek tek ipe dizdikleri cevizleri kazanlardaki üzüm şırasına batırarak güneşin karşısında kurutuyor.

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        Geleneksel yöntemlerle üretilen ve hiçbir katkı maddesi kullanılmayan Çemişgezek orciğinin kilosu 300-400 liraya satılıyor.

        Köylülerden Saray İnce, orcik yapımının zor ve yorucu olduğunu söyledi. İlçede kış hazırlıklarının devam ettiğini belirten İnce, "Türkiye'nin her yerinden arayıp orcik istiyorlar. Biz de yaptığımız orciklerin bir kısmını evimiz için ayırıyoruz, diğerini ise satıyoruz" dedi.

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        #Tunceli Haberleri
        #çemişgezek ilçesi
        #orcik
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