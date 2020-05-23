Köylülerin yaralı bulduğu arı şahini tedavi altına alındı - TUNCELİ

Çiçekli köyünde, dağlık alanda yerde uçamayan kuşu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye giden ekip, yaralı kuşu alarak Müdürlüğe getirdi. Veteriner tarafından kontrolden geçirilen arı şahininin kanadından yaralandığı tespit edildi.Şahinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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