Çaldıran'da "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi tanıtılıyor

"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi tanıtılıyor

AA

Van'ın Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, 2021'de ülke genelinde başlatılan "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinin kentte ilgiyle karşılandığını söyledi.

Müdürlük olarak projeyi en iyi şekilde vatandaşlara tanıtmak için çaba harcadıklarını ifade eden Yalvaç, şöyle konuştu:

"50'DEN FAZLA MAHALLEDE PROJEYİ ANLATTIK"

"Şu ana kadar 50'den fazla mahalleyi dolaşarak vatandaşlarımıza projeyi anlattık, broşürler dağıttık ve afişler astık. Vatandaşlarımızla konuştuk. Yine belli aralıklarla projenin tanıtımını yapmak için ilçe merkezinde stant açarak vatandaşlarımızı proje konusunda bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Çaldıran ilçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

129 ÇİFTÇİMİZE HAYVAN TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Proje kapsamında yer alan koyun varlığının artırılması ve bu yönde faaliyet gösteren çiftçilerimizin, sürülerini çoğaltmasına yönelik çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bu minvalde 129 çiftçimize hayvan teslimini gerçekleştirdik. Hedefimiz bütün mahallerimizi gezerek vatandaşlarımıza projeyi anlatmak ve beklentilerine karşılık vermektir."