AA

Koyun hırsızlığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren sanıklar hakim karşısında



Konya'da koyun çaldığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren, iki kişiyi yaralayan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Karaboğa ve Tahsin Karaboğa, tutuksuz sanıklar Recep Ö, Dursun Ç. ve Ahmet B. ile taraf avukatları katıldı.

Abdullah Karaboğa, savunmasında, olaydan önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra hırsızların dadanması üzerine ahırda geceleri nöbet tutmaya başladıklarını söyledi.

Ayrı zamanlarda 12 koyununun çalındığını öne süren Karaboğa, şunları kaydetti:

"Olaydan 2 gün önce de yine hırsızlar ahırımdan koyun çalmıştı. Ben de kamera kayıtlarını izlediğimde 34 plakalı bir araçla hırsızlığın gerçekleştirildiğini gördüm, jandarmaya şikayette bulundum. Olay günü köylülerle nöbet tuttuk. Sabah saat 05.30 gibi herkes evine dağılmıştı. Ben de ahırın önünde sigara içiyordum. Bir anda aynı araç ahırın ön kısmına geldi. Araçtan inmişlerdi ki beni görünce hemen araca binip hareket ettiler. Ben de hırsızları jandarmaya teslim etmek için, aracın tekerlerine doğru silahımla 4 el ateş ettim."

Bu olaydan sonra takip ettiği aracın yaklaşık 300 metre daha gittikten sonra durduğunu söyleyen Karaboğa, "Aracımdan silahımı alıp aşağı indim. Yanlarına gittiğimde 3 şahsın da yaralı olduğunu gördüm. Jandarmayı ve ambulansı aradım. Öldürme kastım olsaydı ambulansı aramak yerine silahımda kalan kurşunlarla şahıslara ateş edip öldürebilirdim. Ben ambulansı çağırıp yardımcı olmaya çalıştım. Niyetim öldürmek değil korkutmak ve yakalatmaktı." dedi.

Karaboğa, babası Tahsin Karaboğa ve diğer sanıkların, olay anında orada bulunmadığını ve olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Sanık Tahsin Karaboğa da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki Emre Apak ise olay günü maktul Emre Uyanık ve Ömer Ak ile araçla gezdiklerini, söz konusu mahalleye geldiklerinde bir çıkmaz sokakta seyir halindeyken içinde bulundukları araca ateş açıldığını iddia etti.

Apak, olay yerine hırsızlık için gitmediklerini, araçlarında bulunan kar maskesi eldiven ve hayvan dışkısı kalıntılarından haberdar olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah ve Tahsin Karaboğa’nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, 13 Şubat 2019'da merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, 1 buçuk ay içinde 13 koyunu çalınan Abdullah Karaboğa (27),babası Tahsin Karaboğa ve kendisine ait ahırda nöbet tuttuğu sırada, şüphelendiği 34 LV 4161 plakalı otomobilin geldiğini görüp, dışarı çıkmış, kendisini fark edip hızla otomobile geri binen şahısların arkasından ateş açmıştı.

Hızla giden otomobil yaklaşık 200 metre ileride şarampole devrilmiş, olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sürücü Emre Uyanık'ı (28) bacaklarından, Emre Apak'ı (22) vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer Ak'ı (28) da gözünden vurulmuş halde bulmuştu.

Emre Uyanık, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralı Apak ve Ak ise hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma yürüten jandarma ekipleri, şüpheli Abdullah Karaboğa ve babası Tahsin Karaboğa ile Recep Ö, Dursun Ç. ve Ahmet B'yi gözaltına almış, baba ve oğul çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.