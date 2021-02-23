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Koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz şaşırtıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın koyunlarına çobanlık yapan kaz görenleri şaşırtıyor. Kaz, gün boyu yanından ayrılmadığı sürüye yaklaşan yabancılar ile hayvanlara anında saldırıyor. Çıkardığı sesle de Çalın'ı uyarıyor

Koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz şaşırtıyor
DHA

Manisa Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hasan Çalın'ın kazı, 50 koyunluk sürüye çobanlık yapıyor.

DHA'nın haberine göre 2 aydır her gün sürüyle meraya giden kaz, koyunlara yabancı ya da hayvan yaklaştığında saldırıyor.

Değişik sesler çıkararak, Hasan Çalın'ı uyarıyor. Ahırda da sürüden ayrılmayan kaz, görenleri şaşırtıyor.

50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Hasan çalın, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirtip, "Yaklaşık iki ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken, beslediğim kazlardan birinin de sürünün yanında olduğunu fark ettim. Müdahale etmedim. Kaz, akşam sürü ile ahıra döndü. Hareketlerini izlediğimde sürüyü güttüğü dikkatimi çekti. 'Çevir kızım' dediğim zaman, ses çıkararak sürüyü yönlendiriyor" dedi.

Kazların hisli hayvanlar olduğunu belirten Çalın, bir anısını ise şöyle ifade etti:

"Bir gün koyunlarıma bakmak için veteriner gelmişti. Ben hemen çoban köpeğimizi tuttum. Veteriner bana, 'Köpeği bırak, kazları tut' dedi. Şaşırıp nedenini sorduğumda, kendisini yıllar önce kaz ısırdığını söyledi. Hatta bacağını açıp, kazın ısırdığı yeri gösterdi."

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