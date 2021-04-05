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HaberlerYaşamKöyünde orman oluşturmak için yaptı! 7 yılda...
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Köyünde orman oluşturmak için 7 yılda yaklaşık 10 bin fidan dikti

Emekli olduktan sonra Nevşehir'deki köyünde ağaçlandırma çalışmasına başlayan Erdoğan Yücel, "Buraya ömrümü verdim. Yaz, kış, yağmur, kar demeden bütün günlerim burada geçiyor. Gençliğe ve geleceğe güzel bir orman hediye bırakmak istiyorum" dedi

Köyünde orman oluşturmak için yaptı! 7 yılda...
AA

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Suvermez köyünde çocukluk hayali ormanı oluşturmak için çaba gösteren 66 yaşındaki emekli işçi Erdoğan Yücel, eski mera arazisinde 7 yılda yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

AA'nın haberine göre İstanbul'da toplu taşıma araçlarında şoförlük yaptıktan sonra emekli olup memleketine dönen Yücel, köyün dışındaki çorak araziyi yeşille donatmak için 2014'te girişimlere başladı.

Suvermez Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kuran Yücel, dernek aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak 302 bin metrekare arazinin ormanlık alan statüsüne dönüştürülmesini sağladı.

Hayırseverlerin fidan desteğiyle çalışmaya başlayan Yücel, zaman zaman köylülerden de destek alarak çok sayıda fidan dikti.

Yücel, fidanların bakımlarını aksatmadığını, sürekli alana gelerek kontrol ve sulama yaptığını belirtti.

Geçmişte çok fazla dut ağacı olmasına rağmen sonradan yeşile hasret kalan köyüne her fidan diktiğinde ayrı mutluluk yaşadığını anlatan Yücel, fidanlara "evladı gibi ilgi gösterdiğini" kaydetti.

Köyünden birçok kişinin çeşitli illerde ve yurt dışında yaşadığını dile getiren Yücel, kendisine verilen fidan desteğinden dolayı hemşerilerine minnettar olduğunu söyledi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Suvermez'e nasıl orman yapılır düşüncesiyle yola çıktım. Allah'a şükür gerçekleştirdim. Geçmişte atalarımız dut ormanı yaptıysa ben de çam ormanı yaptım. Hayırsever vatandaşlarımızdan destek alarak her yıl ağaç sayımızı artıyoruz. Bu yıl da 3 vatandaşımız bir tır fidan aldı, biz de gelip buraya dikiyoruz. Buraya ömrümü verdim. Yaz, kış, yağmur, kar demeden bütün günlerim burada geçiyor. Gençliğe ve geleceğe güzel bir orman hediye bırakmak istiyorum. Ölüm yatağında olsanız dahi ağaç dikin deniliyor."

Köy muhtarı Ahmet Özdemir de Yücel'in, hayalini gerçekleştirmek için yorulmak bilmeden çalıştığını dile getirdi.

Muhtarlık olarak kendisine destek vermeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Buraya 2014'ten sonra ağaç dikmeye başladı ve bir orman haline getirdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Erdoğan Bey'in gayreti gençlere de örnek oluyor. Gençlerimiz, Erdoğan Bey'in yaptığı hizmete şahit olduklarından bu yeşil alana değer verecektir" diye konuştu.

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