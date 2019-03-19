Düzce'de yaşayan 24 yaşındaki Utku Eren, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında, köyündeki insanların okuma yazma öğrenmesi için Halk Eğitim Merkezine başvurdu.

Köy camisinde kadınlara ayrılan bölümde, duaları ve emekleriyle kendi eğitimine destek veren 3 kursiyerle derslere başlayan Eren, köylülerin bundan sonraki hayatlarına ışık olmak istiyor.

Utku Eren, doğup büyüdüğü köye eğitimci olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Herkesin okuma yazma öğrenmesi gerektiğini anlatan Eren, şöyle konuştu: "Köyümde, ellerinde büyüdüğüm teyzelerimle burada bir araya geldim. Halk Eğitim Merkezinin başlattığı okuma yazma kursu vardı, ben de 'Bizim köyde neden olmasın' diyerek başvurdum. Köyde okuma yazma bilmeyenleri belirleyip, kurs açmak için başvurumu yaptım. Büyüdüğüm köyde, beni büyüten insanların en azından gördükleri şeyleri okuyabilmesine katkı sağlamak istedim."

"OKUMAK ÇOK GÜZEL"

Kursiyerlerden 64 yaşındaki Emine Çakal, "Çocuğumuzdan Allah razı olsun, tanıdığımız bir insan. Çok güzel gidiyor, çok mutluyuz. Okumak çok güzel, biz de daha iyi okumak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Mürüvet Gören (67) de artık harfleri tanıdığını, telefonundaki isimleri okuyabildiğini söyledi. Okumanın çok güzel olduğunu dile getiren Gören, "Buraya severek geliyoruz. Çayımızı içiyoruz, öğretmenimizle pastalar yiyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Çocuğumuzu çok seviyoruz. 'Köyümüzün çocuğu bizi okutsun' dedik, okuma yazmaya alışmak istedik. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun, bizim okumamızı istedi" ifadelerini kullandı.