Koyunları kurt saldırısında telef olan aile yeni koyunları ile mutlu - BOLU

AA

Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edilmiş, ayrıca yine Pakdemirli'nin talimatıyla 250 kilogram arpa ile 15 balya ot da aileye verilmişti.Yaşlı çift yaşadıkları kaybın ardından hediye edilen koyunlarla mutlu günlerine döndü.