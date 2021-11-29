Köyde kaymakamlığın öncülüğünde örnek bir sokak oluşturma çalışmasının başlatıldığını aktaran Kepez, şunları kaydetti:

"Köy olduğu için kaymakamlığa bağlı bir yer olsa da biz de belediye olarak projeye lojistik destek veriyoruz. Burada örnek bir sokak oluşturup turizme kazandırmak istiyoruz. Burada Koyunlu Hamamı ve yukarı kısımda Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı var. Eskişehir'den gelen birçok insanımız doğa sporu doğrultusunda bu köye kadar iniyorlar. Biz de o misafirlerimiz buraya geldiklerinde görmeleri için bir örnek sokak oluşturmak istedik."