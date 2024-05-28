Kozan'da otomobil, köpeğe çarpmamak için şarampole devrildi: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Y. (38) yönetimindeki otomobil, Adana-Kozan karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.