Kozan'da tarım arazilerini dolu vurdu

Kozan ilçesi Orçan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında aniden bastıran dolu, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu, özellikle bağ ve bahçelerdeki ekili alanlarda ciddi zarara yol açtı. Çiftçiler, tarlalarında ve bahçelerinde oluşan zararı görmek için harekete geçti.

Birçok çiftçi, dolu sonrası ekili ürünlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, doludan en çok etkilenen alanlar oldu.

Bölgede zaman zaman sağanak görülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.