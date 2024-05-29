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        Haberler Gündem Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Güncel haberler

        Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 400 metre yükseklikteki tepede bulunan Kozan Kalesi'nde mahsur kalan G.A. isimli kadın, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 01:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:56
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        Kozan Kalesi'nde mahsur kalmıştı
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        Olay, saat 21.00 sıralarında ilçedeki Kozan Kalesi'nde meydana geldi. 400 metre yükseklikteki dik bir tepede bulunan Kozan Kalesi'nde bir kadının mahsur kaldığını fark eden kalenin özel güvenlikleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaleye çıkan itfaiye ekibi, isminin G.A. olduğu öğrenilen kadını yaklaşık bir saatte indirdi.

        Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen kadın, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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