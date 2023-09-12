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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kozmetik firmalarına rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Kozmetik firmalarına rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründeki 5 firma hakkında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:15
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        Kozmetik firmalarına rekabet soruşturması
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        Rekabet Kurulu, 17 Ağustos'ta yapılan toplantıda kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe faaliyet yürüten 5 firma hakkındaki, mağazaların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği veya internet satışlarını kısıtladığı iddialarını ele aldı. Kurul, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" 4'üncü maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla firmalar nezdinde soruşturma başlattı.

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