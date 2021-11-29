KPDK toplantı tarihi belli oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada; Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 30 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN başkanlığında çevrimiçi toplantı formatında gerçekleştirilecek.

YOĞUN KATILIMDAN DOLAYI ERTELENMİŞTİ

Daha önce, 18 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan toplantı salgın koşullarında beklenenden fazla katılım olması gerekçesiyle ertelendi. Bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin, "Toplantı beklenenden fazla katılım olmasından dolayı, pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihte çevrim içi olarak yapılmak üzere ertelenmiştir." bilgisini paylaşmıştı.

Toplantıda 3600 ek gösterge konusunda bir komisyon oluşturulması bekleniyor. Oluşturulacak komisyon 3600 ek göstergeden kimlerin yararlanacağı, maliyetinin ne olacağı gibi konularda çalışma yürütecek