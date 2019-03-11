Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin hazırladığı 'Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi' (AVRI),küresel ekonomide ön plana çıkan ve otomotivde tanınmış markalara sahip 25 ülkenin otonom araç dünyasına ne kadar hazır olduğunu gösteriyor.

Otonom araç alanında önde gelen çalışmalarda bulunan ülkelerin, politika/mevzuat, altyapı, teknoloji/inovasyon ve tüketici kabulü faktörlerine göre değerlendirildiği araştırmada bu yıl da Hollanda ilk sırada yer aldı.

Geçen yılki ilk araştırmada ikinci sırada yer alan Singapur koltuğunu korurken, bu yıl araştırmaya yeni dahil edilen 5 ülkeden biri olan Norveç'in, ABD'yi koltuğundan ederek üçüncülüğe yerleştiği görülüyor. Bu yılki listede dikkat çekici bir ayrıntı da, ilk 10’da Avrupa’dan 6 ülke yer alması oldu.

'HÜKÜMETLER DESTEK VERİYOR'

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, araştırma sonuçlarının, listedeki 25 ülkenin sürücüsüz araçların yaygınlaştığı bir gelecek için hızlı bir ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini ifade etti.

Ölekli, "Sonuçlar aynı zamanda hükümetlerin toplumun yararına olan modern ulaşım yöntemlerini ve sürücüsüz araçlar konusunda inovasyonu desteklediğini gösteriyor" diye konuştu.

'ARAÇLARIN BENİMSENMESİ TÜKETİCİYE BAĞLI'

KPMG’nin bu seneki tüketici görüşleri araştırması sonuçlarına göre, otonom araçlara karşı en yoğun tüketici ilgisi, sıralamada en altta yer alan Hindistan (24) ve Meksika (23) gibi ülkelerden geliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Ölekli, "Sonuçta otonom araçların benimsenmesi tüketiciye bağlı olacak. Tüketici genel olarak kabullenmez ve otonom araçları kullanmak istemezse, otonom araç pazarının gelişmesi ve faydalarının anlaşılması oldukça zorlaşır. Daha az gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler otonom araçlara daha istekli durumda ve daha gelişmiş ülkelerin geleneksel altyapı sistemlerini hızla geride bırakıyorlar. Bu gelişmiş ülkeler otonom araçlara daha tereddütlü yaklaşıyor ve bu yüzden otonom araçların benimsenmesi gecikiyor" ifadesini kullandı.

KPMG araştırmasının sonuçlar ise şu şekilde: