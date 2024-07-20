KPSS sınav maratonu devam ediyor. Memur olmak isteyen adaylar şimdi de Alan Bilgisi sınavlarında yarışacak. İki sınav halinde yapılacak Alan Bilgisinde, kamu yönetimi, maliye ve hukuk gibi alanlara yer verilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman? İşte, 2024 KPSS tarihleri...