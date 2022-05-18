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KPSS başvuru tarihleri açıklandı: 2022 Lisans ön lisans ve ortaöğretim,KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim için gerçekleştirilecek. Binlerce aday KPSS başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili merak edilenler...

  • 01
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    KPSS sınavı için hazırlıkları devam eden adaylar, KPSS sınavı hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM açıklaması ile KPSS tarihleri netlik kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek memur adayları KPSS başvuru tarihini ve ücretini merak ediyor. İşte, Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında...
  • 02
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    2022 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
  • 03
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 günleri arasında alınacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.
  • 04
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

    *KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

    * KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    * KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta uygulanacak.

    * EKPSS 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

    * KPSS Önlisans 2 Ekim tarihinde yapılacak.

    * KPSS Ortaöğretim 6 Kasım günü gerçekleştirilecek.

    * KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde uygulanacak.
  • 05
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav kılavuzu ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu - Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti ödenmiştir.
  • 06
    KPSS 2022 başvuruları ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

    KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül günü açıklanacak.

    KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta belli olacak.

    KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

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