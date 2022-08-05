Ancak iptal açıklamasında yer alan "Yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadeleri sınava yeni aday alınmayacağı şeklinde yorumlandı. Net bilgi ise ÖSYM tarafından sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.