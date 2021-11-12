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KPSS 2022 tarihleri için geri sayım başladı! KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Kamu kadrolarında görev almak isteyen adayların katılmak zorunda olduğu 2022 KPSS tarihleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Yeni senede KPSS sınavlarına katılacak olan adaylar ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

KPSS 2022 tarihleri için geri sayım başladı! KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu öu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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