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KPSS 2022 tarihleri ne? Gözler ÖSYM'de! 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ve devlet kadrolarında görev yapacak personelin belirlenmesinde geçerli olan KPSS sınavları gündemde. Yeni senede KPSS sınavına girecek vatandaşlar 2022 KPSS tarihlerini araştırıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 tarihleri her yıl ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile duyuruluyor. 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu? KPSS ne zaman?

KPSS 2022 tarihleri ne? Gözler ÖSYM'de! 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman?

ÖSYM her yıl başına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yerini alıyor. Peki 2022 KPSS ortaöğretim ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimini yayınladı mı?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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