ÖSYM KPSS tercih sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihlerinde bulunan binlerce aday büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. KPSS 2022/7 tercih sonuçları erişime açıldı, adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle KGM Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuç sorgulama ekranına erişebilirler. İşte, detaylar...