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ÖSYM tarafından bu sene uygulanacak KPSS sınavlarının takvimi açıklandı. Açıklanan takvim sonrası KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav tarihleri sorgulanmaya başladı. İşte, KPSS 2023 sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır, detayları...