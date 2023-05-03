Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi tarihleri netleşene kadar seçim ve sınavların çakışmaması için geri alınmıştı. Bu sınavların başında ise il sıralarda ÖÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 2023 KPSS tarihlerini açıklandı. İşte A Grubu 2023 KPSS sınav ve başvu tarihleri...