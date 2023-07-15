KPSS 2023 sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için az bir zaman kala sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerini sorgularken, KPSS ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, KPSS 2023 sınavına dair detaylar...
ÖSYM tarafından bu sene uygulanacak KPSS sınavlarının takvimi açıklandı. Açıklanan takvim sonrası KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav tarihleri sorgulanmaya başladı. İşte, KPSS 2023 sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır, detayları...
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans sınavı 23 Temmuz Pazar günü A grubu ve Öğretmenlik oturum sınavı yapılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür : 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
6 Ağustos günü ÖABT sınavı ile KPPS sınavı sona erecek.
KPSS OTURUM TARİHLERİ VE SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT tarihi, sınav saati: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45
2023 KPSS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
2023 KPSS sınav yerleri ve giriş yerleri 13 Temmuz Perşembe itibariyle erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM web sitesi üzerinden alabilirler.