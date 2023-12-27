KPSS-2023/2 tercihlerinde bugün son gün! KPSS-2023/2 tercih ekranı
KPSS-2023/2 maratonu devam ediyor. Daha önce ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda örtaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için uygun kadro ve pozisyonları ilan edilmiş ve tercih süresi 20 Aralık itibarıyla başlamıştı. Memur adaylarına verilen tercih süresinin bitmesine saatler kaldı. KPSS-2023/2 tercihleri 27 Aralık yani bu gece saat 23.59'a kadar yapılabilecek. İşte, KPSS-2023/2 tercih ekranı...
KPSS-2023/2 tercihleri 20 Aralık'ta başlamıştı. Adaylara yedi günlük tercih süresi verildi ve bugün itibarıyla tercih döneminin bitmesine yalnızca saatler kaldı. Son tercihlerini gözden geçirmesi gereken memur adayları KPSS-2023/2 tercihlerini bu gece saat 23.59'a kadar yapabilecek. İşte, KPSS-2023/2 tercih ekranı ve tercih kılavuzu...
KPSS-2023/2 TERCİHLERİNDE BUGÜN SON GÜN!
KPSS-2023/2 tercihleri ile beraber bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme kapsamında personel atanacak.
ÖSYM tarafından belirtilen tarihe göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 Aralık 2023 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Yani KPSS-2023/2 tercihleri için bugün son gün ve tercih sistemi saat 23.59'a kadar açık olacak.
KPSS-2023/2 TERCİH EKRANI
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
KPSS-2023/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
KPSS-2023/2 tercihleriyle beraber birçok memur adayı farklı şehirlere atanacak. ÖSYM, memur adaylarının tercih yapabilmesi için KPSS Tercih Kılavuzunu da yayınladı. KPSS tercihleri 20 -27 Aralık arasında yapılacak.