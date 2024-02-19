Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! KPSS 2024/4 tercih sonuçları sorgulama
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM, "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verdi. KPSS 2024/4 tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulanabiliyor. İşte, KPSS 2024/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeşitli pozisyonlarına sözleşmeli personel alımı yapıldı. Tercihleri 7 Şubat'a kadar gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. KPSS-2024/4 tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
BOŞ KONTENJAN KALMADI!
ÖSYM tarafından paylaşılan KPSS-2024/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere göre; toplamda 255 bin 687 kişi tercih yaparken; 5 bin 5000 kişi yerleştirildi.
Tercih yapanların 112 bin 508'i lisans mezunu olurken, 2 bin 225 lisans mezunu yerleştirildi.
Tercih yapanların 45 bin 736'sı ön lisans mezunu olurken, bin 484 ön lisans mezunu yerleştirildi.
Ortaöğretim mezunlarından ise 97 bin 443 kişi tercih yaptı, bin 791 kişi yerleşti.
Yerleştirme işlemleri sonrasın boş kontenjan kalmadı.