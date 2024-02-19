BOŞ KONTENJAN KALMADI!

ÖSYM tarafından paylaşılan KPSS-2024/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere göre; toplamda 255 bin 687 kişi tercih yaparken; 5 bin 5000 kişi yerleştirildi.

Tercih yapanların 112 bin 508'i lisans mezunu olurken, 2 bin 225 lisans mezunu yerleştirildi.

Tercih yapanların 45 bin 736'sı ön lisans mezunu olurken, bin 484 ön lisans mezunu yerleştirildi.

Ortaöğretim mezunlarından ise 97 bin 443 kişi tercih yaptı, bin 791 kişi yerleşti.

Yerleştirme işlemleri sonrasın boş kontenjan kalmadı.