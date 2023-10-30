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        Haberler Gündem KPSS 2024 ne zaman yapılacak? ÖSYM ortaöğretim, ön lisans, lisans sınavı takvimi ile KPSS sınav tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

        KPSS 2024 ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans, lisans sınav tarihi belli oldu mu?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 sınav tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da ve 2. gün oturumları ise 30 Temmuz'da yapıldı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirildi. İşte Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim 2024 KPSS sınav tarihi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:19
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2024 tarihi merak konusu oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler eğitim seviyelerine göre Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılım sağlayacak. KPSS lisans sınavı Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan Bilgisi olmak üzere 4 farklı oturumda yapılacak. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS tarihine ilişkin merak edilenler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        2024 KPSS TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 Lisans oturumu uygulama ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        ÖSYM tarafından ilan edilecek olan sınav takvimi ile 2024 Lisans sınavı tarihinin netlik kazanması bekleniyor.

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        KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?

        KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir olacak şekilde düzenlenmektedir. Adaylar sınavdan aldıkları puanlarla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.

        KPSS önlisans sınavı 2022 yılında yapıldığından dolayı 2023 yılında düzenlenmeyecek. Bir sonraki KPSS önlisans oturumunun 2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenilmesi bekleniyor.

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        LİSE KPSS NE ZAMAN?

        Lise mezunlarına yönelik olarak düzenlenen KPSS Lise oturumları 2 yıl ara ile düzenleniyor.

        KPSS Ortaöğretim oturumu 2023 yılında düzenlenmediği için Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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