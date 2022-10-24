KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Şu an adaylar, KPSS taban-tavan ve atama puanlarını araştırıyor. Aldıkları puanlar doğrultusunda ataması yapılacak olan adaylar "50-55-60-65-70-75-80 KPSS puanıyla nereye girebilirim?" diye merak ediyor. İşte, 2022 KPSS Lisans atama taban ve tavan puanları...