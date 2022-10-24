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KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

21 Ekim 2022 tarihinde açıklanan KPSS sonuçlarından sonra adaylar, aldıkları puana göre nereye ve hangi meslek ile atanabileceğini araştırıyor. İşte, adayların 50-55-60-65-70-75-80 puanla atanabileceği kadrolar...

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  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Şu an adaylar, KPSS taban-tavan ve atama puanlarını araştırıyor. Aldıkları puanlar doğrultusunda ataması yapılacak olan adaylar "50-55-60-65-70-75-80 KPSS puanıyla nereye girebilirim?" diye merak ediyor. İşte, 2022 KPSS Lisans atama taban ve tavan puanları...
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    2021 KPSS ATAMA TABAN PUANLARI NASILDI?

    Adaylar, 2021 yılında yapılan KPSS sınavının taban puanlarını göz önüne alarak, tercih yapmak için bir tahmin yürütebilir. Bununla beraber, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılına ait taban ve tavan puanları içeren kılavuzu da yayınlandı.

    2021 KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2022 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    DÜŞÜK KPSS PUANI İLE NEREYE ATANILIR?

    KPSS atama puanları illere ve kadrolara göre değişiklik gösteriyor. Adayların ataması, KPSS taban puanları doğrultusunda gerçekleştirilecek.
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    KPSS 50-55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

    KPSS Lisans sınavından 50-55 puan alan adaylar belediyelerin memur alımı kontenjanlarına girebilir. Sağlık ve normal memur alımları da KPSS puan sınırı olmayan bölümler arasında yer alıyor.

    Jandarma sivil memur alımında KPSS 55 puan şartı bulunuyor. 
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    Polisevleri, öğretmenevleri ve kamu misafirhaneleri 50 ila 55 puan aralığında memur alımı yapacak.

    Sözleşmeli öğretmenlerin KPSS sınavından 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    KPSS 65 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

    Kamu belediye başkanlığı geçtiğimiz günlerde memur alımı ilanını yayınladı. Ayrılan ilk kontenjanlar zabıta ve mühendis alımı olurken, alım için 65 puan şartı getirildi.

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi.
  • KPSS 50-60-70-80 puanla nereye girilir? Düşük KPSS puanı ile atanmak mümkün mü?

    KPSS 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

    KPSS'den 70 puanı alan bir memur adayı; mübaşir, zabıt katibi,  Gümrük Bakanlığı çalışanı, İnfaz Koruma memuru olabilir. 

    KYK Yurt Yönetim Memuru alımları için KPSS taban puanı 70 ve üzeri olarak belirlendi.

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