Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS sınavının ardından öğretmen adaylarını bekleyen bir diğer sınav ise Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT). Başvuruların Mayıs ayında yapıldığı Alan Bilgisi sınavı için geri sayım sürüyor. Peki adayların heyecanla beklediği KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta? Alan Bilgisi sınav yerleri...

KPSS ALAN BİLGİSİ(ÖABT) SINAV YERLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre:

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ÖABT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sınavda 75 dakika verilecek ve sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS LİSANS SINAVININ ÖABT OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

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