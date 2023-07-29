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        Haberler Gündem KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları açıklandı mı? 2023 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı, ilk oturuma saatler kala araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavı 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde 3 oturumda düzenleniyor. Adayların gözleri şimdiden ÖSYM'den gelecek 'KPSS Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı' duyurusuna çevrildi. İşte, 2023 KPSS Alan Sınavı soruları ve cevapları PDF indir sayfası ile ilgili detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 08:29
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        KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün ülke genelinde düzenleniyor. Adaylar, KPSS Alan Bilgisi sınavında 3 oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik derslerinden toplam 240 soruyla karşılaşacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...

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        2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün ya da bir gün sonra erişime açılıyor.

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        Bu bağlamda KPSS Alan Bilgisi sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının bugün sınavın 2. oturumundan birkaç saat sonra veya bir gün sonra erişime açılması bekleniyor.

        ÖSYM, KPSS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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