Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na kısa bir süre kalırken, memur olma hayalini taşıyan adaylar KPSS başvuru tarihleri ve sınavı ne zaman gibi soruları sormaya başladı. Sınav tarihine sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Peki KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

  • 01
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı için ter dökecek olan memur adayları sınav günü yaklaştıkça heyecan kat sayısıda artarken, sınav günü ve başvuru zamanını araştırmaya devam ediyor. Ortaöğretim, ön lisans, lisans sınav tarihleri belli oldu. Peki başvuru tarihleri ne zaman, nereden, nasıl yapılacak. İşte KPSS ile alakalı tüm merak edilenler...

     
  • 02
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Merak konusu olmaya devam eden KPSS 2022 başvuru ücreti, yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti yatırılmıştı.
  • 03
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • 04
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

     
  • 05
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022 KPSS NE ZAMAN, KPSS BAŞVURU TARİHLERİ?

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

     
  • 06
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

     
  • 07
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Ön Lisans

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

     
  • 08
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Ortaöğretim

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

     
  • 09
    KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

    2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.