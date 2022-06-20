KPSS lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar "KPSS Ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM takvimine göre açıklanan KPSS başvuru ve sınav tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte, KPSS başvuru tarihleri ve ÖSYM sınav takvimi 2022...