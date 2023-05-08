KPSS başvurularında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularının başlamasına kısa bir süre kalırken, memur adayları KPSS başvuru ve sınav tarihlerini anbean takip ediyor. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmacak. Lisans derecesinden sınava girecek olan adaylar ise "ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?" sorularını yakından takip ediyor. İşte 2023 KPSS başvurularının başlayacağı tarih...