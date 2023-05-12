Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023 için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelinde binlerce kişinin katılım göstereceği zorlu sınavın başvuru tarihleri ve sınavların ne zaman yapılacağına dair tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte, ayrıntılar...