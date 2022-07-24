Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınavı için geri sayım sürüyor. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar başvuru sürecini kaçırmak istemiyor. Peki ÖSYM ile 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...