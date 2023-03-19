2023 ÖSYM takvimi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmış ve sınav takviminin YKS'nin seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle söz konusu takvim geri çekilmişti. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen açıklama geldi ve yeni takvim yayınlandı. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen KPSS tarihleri de belli oldu. İşte, 2023 KPSS tarihleri...