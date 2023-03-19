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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları hangi tarihlerde?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini duyurmasıyla beraber KPSS sınavlarına katılım gösterecek binlerce aday; KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

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  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    2023 ÖSYM takvimi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmış ve sınav takviminin YKS'nin seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle söz konusu takvim geri çekilmişti. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen açıklama geldi ve yeni takvim yayınlandı. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen KPSS tarihleri de belli oldu. İşte, 2023 KPSS tarihleri...
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) hakkında yapılan açıklamada, KPSS, YKS sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri de bildirilirken 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için de bilgilendirme yapıldı.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

    Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

    Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

    KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

    KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    KPSS SORU SAYISI VE SINAV SÜRELERİ

    KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika,

    Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika,

    Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek.

    Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.

     
  • KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman ve hangi günlerde? İşte KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav TARİHLERİ açıklandı!

    KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

    Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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