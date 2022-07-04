KPSS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? sorusu yanıtını arıyor. ÖSYM'nin paylaştığı sınav takvimi ardından belli olan KPSS başvuru ve sınav tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...