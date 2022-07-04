Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kariyer hedefi kamuda olan adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile KPSS tarihleri netleşti. İşte KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri...

ABONE OL
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    KPSS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? sorusu yanıtını arıyor. ÖSYM'nin paylaştığı sınav takvimi ardından belli olan KPSS başvuru ve sınav tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Ön lisans başvuruları ise 3 - 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları 1 - 13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru sınav tarihleri: KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

    2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.