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KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

2020 KPSS DHBT sınavı dün ÖSYM tarafından gerçekleşti. Öğrenciler sınavın ardından KPSS DHBT sınavı soru kitapçığını ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte 2020 KPSS DHBT sınavı ile ilgili merak edilenler...

KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

KPSS DHBT sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sorusu dün sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM akademik takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtilmişti. Peki, KPSS DHBT sınav soru ve cevapları ile ilgili tarih verildi mi?

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM gerçekleştirilen sınavlara ilişkin soruları ya aynı günün akşamında sınavdan birkaç saat sonra ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle DHBT sorularının da bugün gün içerisinde ya da yarın yayınlanması bekleniyor.

Soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak yayınlanacak, tamamını ise sadece sınava katılan adaylar görebilecek.

Sorular ve cevaplar için ÖSYM’nin AİS sayfasında TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapanlar bilgilere ulaşabilecek.

Konuya ilişkin ÖSYM’den resmi açıklama geldiği anda haberimizde yerini alacak. Sonuçlarla ilgili bir açıklama bulunmasa da 2 haftalık sürecin ardından sonuçların da erişime açılması bekleniyor.

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